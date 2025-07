Fraudes no INSS chegam a metade dos R$ 6,3 bi estimados, diz ministro

O governo não pode pagar após os cinco anos. Wolney explica que o prazo legal que o governo é autorizado a pagar é de março de 2020 a março de 2025.

O governo mandou o crédito extraordinário de R$ 3,3 bilhões, mais ou menos metade do valor que nós calculamos e achamos que é o total que vai ser suficiente para pagar todos aqueles que procurarem. Então essa é a conta.

Wolney Queiroz, ministro da Previdência

Recursos do Tesouro. Governo está adiantando valores do ressarcimento, mas associações ainda não devolveram os recursos desviados e o caso está na Justiça.

'Decisão política' pelo adiantamento. "O presidente Lula já me disse isso pessoalmente: que não quer perder nenhum centavo do dinheiro que foi desviado para nenhuma associação, nem as pessoas físicas que estão envolvidas, nem as pessoas jurídicas que são os sócios dessas associações", diz o ministro.

O governo vai atrás de cada centavo para reembolsar o Tesouro. A decisão do governo foi de adiantar esse dinheiro porque o aposentado não pode esperar, são pessoas vulneráveis, são pessoas que receberam um desconto e esse desconto, esse dinheiro faz falta no dia a dia delas, então há uma decisão política de devolver esse dinheiro e o governo depois se vira para conseguir trazer esse dinheiro para os seus cofres.

Wolney Queiroz, ministro da Previdência

Alertas contras golpes

Governo manda alerta por WhatsApp, mas sem link. Ministro informou que governo está enviando comunicados aos aposentados por mensagens apenas para que ele saiba que tem direito ao ressarcimento. Prazo para pedir ressarcimento é até 14 de novembro