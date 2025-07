Governo corre para frear tarifaço, e Eduardo dobra aposta contra negociação

Senadores enfrentam dificuldades. Eles se reuniram com senadores de oposição a Trump e com empresários americanos. Na tarde de ontem, também se encontraram com dois parlamentares republicanos, mas não foram recebidos por nenhum membro do alto escalão do governo Trump.

Eduardo agiu para barrar agendas. O deputado ligou para os gabinetes dos senadores norte-americanos para dizer que o grupo de brasileiros era "golpista" e "não representava e nem falava pelo Brasil", como mostrou a colunista Mariana Sanches. Ele conseguiu impedir o encontro da comitiva com o senadores republicanos Rick Scott, da Flórida, e Ted Cruz, do Texas.

Nas redes sociais, o filho do ex-presidente continua atuando contra o país. Ele insiste que a única solução para o tarifaço é a anistia a seu pai ou uma mudança nos rumos do julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. "Todos que ignoram o conteúdo político do problema dão razão a Lula e contribuem para o prolongamento deste impasse", disse ontem em post no X.

O senador Nelsinho Trad, que lidera a comitiva nos EUA, disse ontem que é necessário "pelo menos tentar fazer alguma coisa" em relação às tarifas. "Essa é uma situação muito ruim tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil", disse em entrevista à Globonews.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também falou do assunto Em discurso ontem na ONU (Organização das Nações Unidas), em Genebra, defendeu a lei de reciprocidade para responder a "práticas discriminatórias" em relação a produtos brasileiros.

Enquanto isso, Eduardo articula por mais sanções. O filho do ex-presidente defende a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, que prevê, entre outras medidas, o congelamento de contas no sistema financeiro dos EUA e o bloqueio de bens em solo americano.