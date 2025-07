Landim: Planalto acha que é preciso reação política e vê ataque à soberania

Falei com ele agora rapidamente. Eles estão preparando uma resposta, uma reação. O dia começou com o anúncio das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também as tarifas eram esperadas só para a próxima sexta-feira.

Então, tinha aí ainda uma tentativa de negociação e logo depois da sanção do Moraes, o Planalto já estava se preparando para ver como ia responder a AGU, que deve representar o ministro Alexandre de Moraes, então, eles estavam aguardando e elaborando uma resposta para essa sanção a Moraes, quando veio a surpresa dessa assinatura do anúncio do tarifaço.

E nessa hora o presidente Lula falou, agora vamos chamar todo mundo. Chamou no Planalto o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro da AGU, Jorge Messias, e agora o ministro das Comunicações, Sidônio Palmeira, para eles decidirem qual vai ser a resposta do governo.

Carla Araújo, colunista do UOL

A colunista do UOL disse que dentro do Palácio do Planalto, a sensação foi dúbia, e que agora irão analisar qual será a resposta brasileira as medidas de Donald Trump.

No primeiro momento, quando o Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil, o presidente Lula lembrou da tal lei da reciprocidade. Mas o que aconteceu? Não com Sidônio, mas falando com uma outra fonte do Planalto um pouco antes, foi uma sensação dúbia hoje.