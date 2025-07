Moraes não tem contas nem bens nos EUA

Como mostrou o UOL, o ministro enfeita a entrada de seu gabinete com réplica da Constituição dos EUA. Também há uma réplica da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2016 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro, o governo Trump decidiu aplicar a punição a Moraes, que conduz as ações penais e investigações que atingem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

Lei prevê três tipos de punição. Restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país.

Visto já estava bloqueado. Na sexta passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia anunciado a proibição de entrada no país de Moraes, parentes e "seus aliados" na Corte. Pessoas envolvidas na discussão, por sua vez, afirmam que tiveram os vistos revogados o procurador-geral, Paulo Gonet, o delegado da Polícia Federal Fábio Shor e outros ministros do Supremo à exceção de Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux.