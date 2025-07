Paulo Figueiredo diz que pediu para EUA evitarem sanções a Barroso e Gilmar

Pedimos para tirar o Barroso e o Gilmar Mendes da lista e não sabíamos se o governo americano ia atender

Paulo Figueiredo, influenciador, em live hoje

Com sanções de hoje, Moraes não pode entrar em território americano. A chamada Lei Magnitsky prevê ainda que o ministro tenha seus bens no país congelados e fique impedido de fazer transações financeiras em dólar com qualquer instituição bancária que atue por lá. A punição é inédita para autoridades brasileiras.

Declarações de Figueiredo aconteceram durante live. Na mesma transmissão, o influenciador de extrema direita (que é neto de João Figueiredo, último presidente da ditadura) cobrou que os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado apoiem "anistia ampla, geral e irrestrita" a bolsonaristas.

Além de cobrar anistia, influenciador convocou a audiência a participar de ato organizado por apoiadores do ex-presidente no domingo (3). A manifestação acontecerá em várias cidades do país, foi batizada de "Reaja, Brasil" e tem o pastor evangélico Silas Malafaia como um de seus principais articuladores.