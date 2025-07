'Assombro' e solidariedade, diz PGR sobre as sanções a Moraes

A PGR (Procuradoria-Geral da República) repudiou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Procuradoria afirmou que recebeu a notícia com "assombro". "A Procuradoria-Geral da República recebe com assombro a notícia da imposição por Estado estrangeiro de sanção ao eminente ministro Alexandre de Moraes em decorrência do desempenho de suas funções jurisdicionais."