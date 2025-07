Prisão de Zambelli tem 318 mil menções e torna deputado italiano famoso

"Dia 29 de julho, dia de Angelo Bonelli", comentou uma mulher. "Vamos providenciar para esse querido um CPF, carteirinha do SUS, uma caipirinha, um chinelo Havaianas e uma cadeira na praia", diz outra brasileira no post que teve o maior número de interações no perfil do parlamentar.

Tema se mantém na quarta posição do Google Trends quase 24 horas após a prisão. Foram mais de 100 mil buscas relacionadas à parlamentar, o que representa alta de 1.000% nas pesquisas.

Buscas relacionadas a Carla Zambelli (PL-SP) cresceram 1.000% no Google Imagem: Reprodução/Google

No Instagram, 1.800 publicações somaram 2,2 milhões de interações. Grande imprensa, políticos e perfis independentes pautaram o debate nessa rede social, o que a diferencia da plataforma do Twitter, no qual influenciadores foram os principais responsáveis pela repercussão.

Tiveram destaque o UOL e outros veículos de imprensa, como G1, Metrópoles, Folha de S.Paulo e Globonews. Os políticos que mais obtiveram engajamento com o tema foram André Janones (Avante-MG) e Bruno Zambelli (PL-SP), irmão da parlamentar presa. O perfil do PT também se sobressai nesta plataforma, segundo a Nexus.