'Se governo ficar com raiva, vai perder. É hora de ser frio', diz consultor

O rol do setor privado é decisivo na negociação, que tem vários canais —técnico e empresarial—, além do esperado tête-à-tête entre Lula e Trump.

O setor privado tem que ser usado bastante nessa negociação, a exemplo do que fez o México. O país é o melhor benchmark para o Brasil. De fato, conforme o prazo de aplicação do tarifaço foi se aproximando, muitas empresas brasileiras passaram a buscar os importadores de seus produtos nos EUA para que eles falassem com os parlamentares das regiões em que atuam. Os setores que já estão se movimentando têm como estratégia não esperar o governo [brasileiro] e procurar os condados onde há expectativa de acontecerem muitas demissões e prejuízos econômicos por causa da medida. Aí, os deputados locais fazem pressão no Congresso.

Para Aragão, a administração de Lula ainda está tentando lidar com o tarifaço imposto pelos EUA da maneira antiga, que ainda considerava a OMC (Organização Mundial do Comércio) como a principal instância de negociação dessas questões. O tom adotado por Lula, que faz sucesso em campo doméstico, também não favorece uma aproximação, segundo o consultor.

O governo brasileiro está em velocidade analógica, lidando com coisas que não obedecem a lógica normal. Precisa ter capacidade de flexibilização e improviso. Ainda há [na equipe de negociação] gente mais presa no juízo de valor [o papel de Bolsonaro no meio] do que no problema em si. Se o governo ficar com raiva, vai perder. É hora de agir com frieza.

Ele adverte que há uma dificuldade extra para o Brasil, ainda que tenha havido um alívio com as exceções no tarifaço. O início da investigação contra o Brasil nos termos da chamada Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, anunciada no último dia 15, que vai levantar se existem práticas desleais do Brasil diante dos EUA, o que inclui a adoção do Pix, e a suposta censura a redes sociais.