Após sanção, STF apoia Moraes, cita golpe e fala em cumprir Constituição

Em nota hoje, o STF (Supremo Tribunal Federal) prestou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, disse que não se desviará do seu papel de "cumprir a Constituição e as leis do país" e que todas as decisões do ministro foram chanceladas por demais ministros.

O que aconteceu

A Suprema Corte apoiou Moraes no dia em que ele foi enquadrado pelos EUA na Lei Magnitsky. A nota dá uma resposta à ofensiva inédita de um país estrangeiro contra um integrante da mais alta Corte do Brasil e afirma que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é "de exclusiva competência da Justiça do país".

Nota cita golpe. O texto faz referência à ação penal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que já está em fase avançada e deve ser julgada no segundo semestre.