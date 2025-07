Alckmin toma café da manhã com Ana Maria Braga e explica tarifa de Trump

Ele disse que é difícil afirmar com certeza, no entanto. A prioridade do governo nesse momento, segundo o vice, é proteger os empregos e a produção.

As meias do vice-presidente Geraldo Alckmin Imagem: Reprodução/TV Globo

Tarifaço de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ontem um decreto que impõe uma taxa adicional de 40% sobre as tarifas de 10% que já estavam em vigor para os produtos exportados pelo Brasil ao país. Quem paga as tarifas são as empresas que importam os produtos brasileiros, e elas podem escolher aumentar os preços para os consumidores ou pararem de comprar do Brasil, o que impactaria as companhias nacionais e a geração de empregos.

As taxas entram em vigor em sete dias e quase 700 produtos serão isentos, como alimentos, minérios e aviação. O café e a carne, porém, estão dentro da lista do tarifaço.

Motivo do tarifaço é mais político do que econômico. Em comunicado, a Casa Branca disse que o Brasil representa um risco para os EUA. "A perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo governo do Brasil contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores constituem graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil", diz o texto assinado por Trump.