'Congresso não admite interferência nos Poderes', diz Alcolumbre

Após as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou hoje que o Congresso "não admite interferência na atuação" dos Poderes.

O que aconteceu

Alcolumbre afirmou que Congresso está "atento e unido" na proteção da soberania nacional. "Reafirmo a confiança no fortalecimento das nossas instituições, entre elas o Poder Judiciário, elemento essencial para a preservação da soberania nacional, que é inegociável", disse, em nota divulgada à imprensa.

O presidente do Senado também citou comitiva de parlamentares que desembarcou nos EUA para negociar tarifaço. "O caminho da cooperação internacional deve prevalecer, com o objetivo de restabelecer a confiança mútua e manter a histórica parceria entre as duas nações", afirmou.