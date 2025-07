Gestão Lula impõe sigilo de 15 anos a carta de Vieira para Rubio em 2024

A gestão Lula decretou sigilo de 15 anos a uma carta enviada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no final do ano passado.

O que aconteceu

Vieira considerou que divulgação da carta poderia colocar em risco as relações internacionais do Brasil. Ao negar pedido feito via Lei de Acesso à Informação para que a íntegra do documento fosse publicada, o ministro citou artigo da legislação que proíbe divulgação de informações que possam "prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais"

Carta foi enviada em 25 de novembro do ano passado. Na época, Donald Trump ainda não havia assumido a presidência dos EUA, mas já tinha sido eleito. Foi um gesto de Vieira para se aproximar do governo americano. No documento, o chanceler brasileiro felicitava Rubio, após saber que ele comandaria o Departamento de Estado, tornando-se chefe da diplomacia dos Estados Unidos.