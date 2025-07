Gleisi diz que Trump deveria usar Lei Magnitsky contra 'parceiro' Netanyahu

Deputada disse que se Trump "quisesse mesmo punir o terrorismo" deveria mirar Netanyahu. Segundo ela, a Lei Magnitsky deveria ser usada contra Israel pelo conflito no Oriente Médio, que ela considera um "massacre desumano em Gaza".

Ela também defendeu a atuação do STF no caso Bolsonaro. Gleisi reforçou que há o devido processo legal e que os réus tiveram direito de defesa. "É assim que funciona a Justiça", falou Gleisi na rede social X (antigo Twitter). "Algo que nem Trump nem Bolsonaro querem aceitar, porque a extrema direita não convive com a democracia."