Josias: Ida de Alckmin ao programa de Ana Maria Braga é coisa de craque

Ele está vivendo um momento muito inusitado. Até há algumas semanas, discutia-se na cúpula do PT a hipótese de substituir Alckmin na chapa de 2026, empurrando-o para alguma disputa em São Paulo como governador ou senador para abrir espaço em composições com o centrão. Haverá um encontro do PT neste fim de semana e já se dá como fato consumado a decisão de Lula de mantê-lo na chapa.

Alckmin se destacou muito nessa guerra comercial e política com os EUA porque foi a voz moderada no epicentro da crise. Foi o responsável pela negociação e o personagem que recebeu empresários de viés bolsonarista. Todos caíram no colo dele e o elogiaram por seu caráter moderado e temperança.

Alckmin está consolidado como uma peça imutável na chapa presidencial de 2026. Ele está surfando um momento muito positivo. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Alckmin teve uma leitura muito apropriada do momento e dialoga com o público certo.

Alckmin teve e continuará tendo um papel importante na crise porque a negociação não foi interrompida.