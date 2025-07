Maierovitch: Deve-se pedir prisão preventiva de Eduardo, mas não por Moraes

Estamos assistindo à tentativa de realização desse tipo penal por Eduardo Bolsonaro em favor do pai, que banca o filho, não o breca e é beneficiário desses atos. Ao contrário: está entusiasmadíssimo pelo que vem acontecendo, quer com relação ao tarifaço, quer com a aplicação da lei Magnitsky.

O que há de necessidade imediata? A decretação de prisões preventivas de Eduardo Bolsonaro, esse traidor da pátria, e do incentivador da traição à pátria, e que no momento tentam desestabilizar o país e têm até o apoio do presidente norte-americano. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch explicou, porém, que um eventual pedido de prisão preventiva não poderia partir de Moraes, sob risco de tornar a ordem sem efeito.

Essa medida cautela necessária, que já deveria ter sido provocada pelo procurador-geral [Paulo Gonet], não pode ser decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele tem que sair desse cenário imediatamente por estar muito envolvido nisto.

Se [Moraes] impuser uma prisão preventiva, técnica, legal e evidentemente, ela será nula por parcialidade. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

