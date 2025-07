PL expulsa deputado que defendeu Moraes e criticou Trump

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, expulsou o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues do partido por defender o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e criticar o presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Decisão de expulsar Rodrigues foi tomada após entrevista do deputado. O parlamentar, eleito por São Paulo, afirmou ao portal Metrópoles que a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes é "absurda" e Trump precisa cuidar do próprio país e não "se meter com o Brasil".