Por que é Moraes quem mais decide sobre Bolsonaro? Entenda regras do STF

A revisão colegiada pode ocorrer, mas nem sempre é imediata. As decisões do relator podem ser submetidas à Turma ou ao Plenário, seja por provocação de outras partes, seja por iniciativa do próprio ministro. Quando isso não ocorre, a revisão só vem no julgamento final.

Decisões monocráticas podem ser levadas a referendo do Plenário ou da Turma, especialmente se envolverem medidas cautelares relevantes (como prisões preventivas, buscas e apreensões, bloqueios); juízo de admissibilidade de denúncias e julgamento de mérito de ações constitucionais Diógenes M. Telles, advogado especialista em direito constitucional