Toffoli nega anulação de ações contra Cabral baseadas em delação de Youssef

O ministro Dias Toffoli, do STF, negou hoje um pedido do ex-governador do Rio Sérgio Cabral que pedia à Justiça a anulação de processos movidos contra ele baseados em delações do doleiro Alberto Youssef.

O que aconteceu

Toffoli anulou todas as ações da Lava Jato contra o doleiro no último dia 15. No entanto, na decisão de hoje, o ministro informou que "a declaração de nulidade dos atos praticados na 13ª Vara Federal de Curitiba não implicou a nulidade do acordo de colaboração firmado por Alberto Youssef".

"Conluio processual entre acusação e magistrado" contra o delator justificou anulação de ações contra Youssef, mas não favoreceu Cabral. Para Toffoli, "a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro" no julgamento de casos da Lava Jato não influenciou na decisão sobre o ex-governador, que seguirá respondendo na Justiça.