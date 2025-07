Trump atenua tarifas, mas aprofunda tensão política com Moraes e Judiciário

O presidente americano excluiu do tarifaço 694 itens brasileiros, como suco de laranja e aeronaves. As isenções previstas no decreto representam 43,4% do total de exportações do Brasil para os EUA, segundo a Amcham. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil afirmou que "embora as exceções atenuam parcialmente os efeitos da tarifa, ainda há um impacto expressivo sobre setores estratégicos da economia".

Eduardo diz que sanção a Moraes foi "contrapartida" para exclusão de produtos brasileiros de tarifaço. "A insistência na repressão política levará a um isolamento crescente, com efeitos duradouros sobre a economia e as relações internacionais do Brasil", afirmou Eduardo em nota.

Lula precisa estar mais presente nas negociações, avaliam cientistas políticos. Com a ausência do presidente, o trabalho de Geraldo Alckmin (PSB) "merece elogios", segundo Consentino, já que o vice e ministro se reuniu com setores da economia e representantes do governo americano. "Lula poderia ter mostrado um engajamento maior com uma negociação direta, não precisava se expor mas seria importante que ele mostrasse uma firmeza maior com uma negociação direta com o presidente dos EUA", afirma.

O governo brasileiro diz preparar um plano de contingência. A equipe econômica estuda um plano para mitigar o impacto e aguarda o aval de Lula. Uma das propostas é criar linhas de crédito para os setores mais afetados.

Como presidente dos Estados Unidos, meu maior dever é proteger a segurança nacional, a política externa e a economia deste país. Políticas, e ações recentes do governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Donald Trump, em trecho do decreto que impôs o tarifaço