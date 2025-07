Trump inverte e perverte as premissas da lei Magnitsky, dizem especialistas

Para reverter situação, Brasil pode ir à Corte Internacional de Justiça, da ONU (Organização das Nações Unidas), diz Casella. "O Estado brasileiro poderia levar o caso dizendo que essa violência e ilegalidade está sendo cometida contra um cidadão brasileiro, juiz do mais alto tribunal do país."

EUA manipulam a lei de "modo abusivo" para justificar sanções, critica advogado. "Os EUA estão utilizando sua hegemonia para atacar instituições soberanas do nosso país. Trata-se de um constrangimento que visa influir nos comportamentos e nas manifestações dos demais ministros da corte e das demais autoridades brasileiras. Esse é um ataque político por meios jurídicos", diz Alessandro Soares, advogado de direito constitucional e sócio no escritório Martins Cardozo Advogados Associados.

Ato é visto como é 'interferência' dos EUA

Com a imposição da lei, Moraes pode sofrer até três tipos de punições: restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país — o que incluiria, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito Visa e Mastercard, ou até mesmo o Banco do Brasil.

Medida contra Moraes é "interferência" dos Estados Unidos em assuntos brasileiros, afirma professor. "Essa lei não se aplica ao caso de Moraes. Quem discordar de decisão judicial do STF pode entrar com recurso. É uma interferência dos EUA em assuntos brasileiros", disse Manuel Furriela, professor de direito internacional na FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas).

Escalonamento dos Estados Unidos contra Moraes é pessoal, diz professor de estudos brasileiros da King's College, de Londres. "O que está acontecendo é uma série de procedimentos, um após outro. É um escalonamento sem perspectiva econômica ou de comércio internacional, mas um escalonamento pessoal contra as ações jurídicas que o Moraes têm tomado", afirma Vinícius Mariano de Carvalho.