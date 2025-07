Presa na Itália, Zambelli passará por audiência de custódia em Roma amanhã

O deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, foi quem informou o paradeiro dela à polícia. Ele afirma que recebeu o endereço por volta das 18h40 e o entregou à Polícia Nacional às 19h50. Às 21h, Zambelli foi presa no local indicado, desmentindo a versão adotada pela deputada de que teria se entregado à polícia italiana.

Salvini quer visitar a deputada na prisão

O caso ganhou contornos políticos também na Itália. Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga Norte e vice-ministro no governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, também de extrema direita, declarou publicamente a intenção de visitar Zambelli na prisão. O gesto foi visto como uma sinalização política, já que Salvini mantém relações estreitas com setores conservadores brasileiros.

Antes da prisão, Zambelli publicou vídeo agradecendo ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por ter pedido às autoridades da Itália que a recebessem. O vídeo foi postado nas redes sociais reservas da deputada no sábado (26). "Acordei com uma notícia muito boa, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim para a Giorgia Meloni, para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, pedindo para que me recebessem, porque sou uma exilada política, sou uma perseguida política no Brasil", disse a deputada.

Relembre o caso

Zambelli contratou um hacker para invadir os sistemas do CNJ e inserir um mandado de prisão falso contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Ela foi condenada por unanimidade pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão e à perda do mandato.