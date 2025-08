Caso Zambelli: 'Justiça italiana não acobertará criminosos', diz embaixador

O processo que envolve a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entrou numa nova fase. A corte italiana começa a decidir se aceita ou não o pedido de extradição da parlamentar feito pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, disse ao UOL que a decisão final pode levar meses.

O embaixador destacou o interesse do Estado italiano no combate à criminalidade. Segundo ele, a Justiça italiana "não se prestará a assegurar que um fugitivo da lei seja acobertado pela legislação do país".

'Foragido não se entrega em casa'

Logo após a prisão, a defesa da deputada divulgou um vídeo em que ela afirma que se entregou às autoridades. O embaixador nega a versão e diz que se trata de uma "narrativa construída, que não corresponde aos fatos".