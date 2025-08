Comissão Arns diz que Lei Magnitsky foi pervertida e defende Moraes

Por fim —e, para a Comissão Arns, este ponto deve merecer a mais dedicada atenção da cidadania brasileira—, é preciso destacar as inversões que se concentram nesse caso. O fundamento legal para a arbitrariedade cometida contra a pessoa do ministro Alexandre de Moraes é a Lei Magnitsky. Ora, essa lei, criada em 2016 para impor sanções a ditadores que violaram os direitos humanos, é agora pervertida e corrompida para se prestar à perseguição infundada de um magistrado que cumpre sua função legal no julgamento de atos que, estes sim, atentaram contra os direitos humanos no Brasil.

A nenhum estadista ocorreria o expediente estapafúrdio de lançar mão da Lei Magnitsky para interferir no devido processo legal conduzido, com independência constitucional, pelo Poder Judiciário de um país soberano. No repertório de Donald Trump, porém, o expediente estapafúrdio vira solução de Estado.

Vivemos um tempo em que as referências da civilização são postas de ponta-cabeça. Nos Estados Unidos mesmo, um governo que chegou ao poder graças aos mecanismos eleitorais assegurados pela democracia não se cansa de atentar contra a democracia. Seus aliados mundo afora se valem da mesma fórmula: usam as liberdades democráticas para depois sufocar as liberdades democráticas. Que agora a Lei Magnitsky vire uma arma contra os direitos humanos não nos surpreende, mas deveria nos pôr em alerta redobrado.