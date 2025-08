É difícil Itália criar obstáculos para extraditar Zambelli, diz professor

No mundo inteiro, o processo de extradição é lento e muito cuidadoso, no qual sempre se verifica se não há mesmo algum elemento de perseguição em relação à Justiça do país que pede a extradição. Quando analisa extradições, nosso STF faz isso com bastante cautela e é normal que a Itália também faça.

É um processo com pouquíssima chance de ser resolvido em um ano; dois anos é até um prazo otimista. Zambelli deve ficar um bom tempo presa na Itália, mas não me parece o caso de se criar um obstáculo. Fernando Neisser, professor de Direito da FGV-SP

Neisser explicou que há a possibilidade de agilizar o processo, mas destacou que o governo italiano não deve seguir por esse caminho.

Também não me parece ser o caso de o governo italiano acelerar a questão. Uma coisa é atender a extradição, que tem um rito próprio e passa pelo Judiciário. Outra seria o governo italiano decidir pela expulsão de Zambelli, e aí seria um ato do Executivo. Ela poderia até contestar, mas seria um processo muito mais rápido.

É comum, quando os governos têm uma relação politicamente próxima e se percebe de antemão que não há um cenário de perseguição naquela condenação, que o governo que prende a pessoa foragida opte por determinar a expulsão porque acelera muito o processo. Mas não acredito que Meloni ajudará dessa forma. Fernando Neisser, professor de Direito da FGV-SP

