Eduardo ironiza críticas de ministros do STF: 'Estou sendo homenageado'

Gilmar Mendes também se referiu a Eduardo. "Não é segredo a ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota política do seu grupo nas últimas eleições presidenciais. Entre eles um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o STF, um verdadeiro ato de lesa-pátria."

Na entrevista, Eduardo voltou a chantagear autoridades brasileiras. Ele se colocou "à disposição" para negociar a retomada dos vistos dos ministros para os EUA, com a condição da aprovação da anistia no Congresso. Também pediu que a Corte pare de "abrir inquéritos para perseguir os outros" e de congelar contas bancárias.

O filho do ex-presidente trabalha a favor de sanções e punições ao Brasil. Ele assumiu que articulou para as medidas recentes dos EUA contra o STF, como a restrição de vistos e a aplicação da Magnitsky. Também defendeu a sobretaxa de 50% aplicada ao Brasil.

Deputado é alvo de inquérito por atentado à soberania. Ele é investigado por coação no curso do processo e obstrução de investigação devido à tentativa de atrapalhar a ação penal sobre a trama golpista, na qual Bolsonaro é réu.

Ele também pode perder o mandato nos próximos meses, se ultrapassar o limite de faltas na Câmara. O período de licença parlamentar terminou, e as faltas de Eduardo vão começar a ser contabilizadas na semana que vem, com o fim do recesso. Ele também é alvo de pedidos de cassação. Apesar de estar nos Estados Unidos, ele continua recebendo salário da Câmara.

Nas redes sociais, o filho do ex-presidente subiu o tom até mesmo contra aliados. Ele atacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por ter se reunido com empresários para discutir soluções para o tarifaço. Também criticou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por não ter dado apoio suficiente para suas ações nos EUA.