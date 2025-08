EUA deportam segunda fugitiva do 8/1, presa por imigração ilegal

Em maio, a Procuradoria-Geral da República havia pedido ao STF, "com urgência, todas as providências necessárias à efetivação da extradição de Rosana Maciel Gomes". No mesmo mês, o Supremo autorizou que as autoridades brasileiras pedissem à Interpol para incluir o nome de Rosana na difusão vermelha.

Fugitiva falou em milagre e usou bandeira dos EUA. Em 11 e 12 de janeiro, quando estava em fuga pelo México e prestes a ser presa nos Estados Unidos, Rosana fez duas publicações num perfil de rede social que havia criado na Argentina. O texto é acompanhado de uma bandeira dos EUA. "Não fique preso ao passado", disse ela. "Você está agora diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma, e verá surgir o próximo degrau de evolução." Ela escreveu também uma mensagem de fé em um milagre de Deus.

"Não fique preso ao passado", disse Rosana antes de cruzar a fronteira Imagem: Reprodução/Instagram/Rosanaativaargentina/12.jan.2025

Grupo fugiu da Argentina e se espalhou pelas Américas

Desde 2024, dezenas de condenados e investigados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 fugiram do Brasil para a Argentina. Mais de 180 pediram refúgio ao governo vizinho, alegando perseguição política. Mas, quando a Argentina passou a prender pessoas com ordem de extradição, em novembro de 2024, um grupo de cerca de 30 pessoas deixou o país. Entre eles, estão:

--- Alethea Verusca Soares. Local: México. Ela foi condenada a 17 anos de prisão no Brasil por golpe de Estado e outro crimes. O UOL apurou que ela vive no México. Ao contrário de Cristiane, Rosana, Michely e Raquel, ela decidiu não cruzar a fronteira com os EUA por causa da possibilidade de prisão por imigração ilegal. Uma fonte afirmou à reportagem que ela chegou a arranjar um trabalho no país.. Já fugiu para o Uruguai, Argentina, Peru e Colômbia.

--- Romário Garcia Rodrigues. Local: México. Ele foi condenado a 2 anos e cinco meses de prisão por incitação ao crime e associação criminosa. A defesa pediu ao ministro Alexandre de Moraes para cancelar o mandado de prisão preventiva dele (ou seja, em regime fechado) para ele poder retornar ao Brasil para cumprir sua pena, ordenada para ser um regime semiaberto, numa colônia penal. O pedido foi negado.

--- Antônio Alves Pinheiro Júnior. Local: América Central. Antônio Júnior é réu em ação penal dos ataques. Fugiu da Argentina, mas tomou rota para a Bolívia. De lá, rumou para o Peru. Teria chegado à Colômbia em dezembro de 2024. De lá, segundo o UOL apurou, chegou à América Central.

--- Edilaine da Silva Santos. Local: América Central. Edilene é ré em ação criminal dos ataques de 8 de Janeiro. Fugiu da Argentina para o Chile, seguiu para o Peru e teria chegado à Colômbia em dezembro. De lá, segundo o UOL apurou, chegou à América Central.

--- Raquel de Souza Lopes. Local: Raymondville, Texas, EUA. Está presa numa detenção da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE). Tentou pedir um asilo nos EUA, mas o tribunal de imigração negou o pedido. A polícia norte-americana informou ao UOL que estava em processo de deportação acelerada.

--- Rosana Maciel Gomes. Antigo local: El Paso, Texas, EUA. Fugiu do Brasil para Uruguai, Argentina, Colômbia, México e EUA. Está presa numa detenção da ICE desde 21 de janeiro. Foi deportada hoje. Deve ficar em carceragens em Minas Gerais até a defesa conseguir transferi-la para Goiânia (GO).

--- Michely Paiva Alves. Local: El Paso, Texas, EUA. Está presa numa detenção da ICE. A polícia informou ao UOL que estava em processo de deportação acelerada. Mas duas fontes informaram à reportagem que ela conseguiu uma decisão de tribunal de imigração pode deixá-la solta nas ruas dos EUA, ainda que sem documentos, nos próximos meses.

--- Outras pessoas. O grupo que deixou a Argentina em novembro de 2024 teria cerca de 30 pessoas, segundo o UOL apurou. Ao menos uma pessoa está foragida no Chile. Outras teriam fugido para El Salvador e Guatemala, segundo fontes ouvidas pela reportagem.