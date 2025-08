Ação de Eduardo Bolsonaro é 'verdadeiro ato de lesa-pátria', diz Gilmar

O STF volta hoje do recesso, e a sessão plenária desta manhã foi marcada pela defesa da Corte e do ministro Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, Moraes, que é relator do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022, foi sancionado de acordo com a Lei Magnitsky, que permite penalidades econômicas contra pessoas que o governo norte-americano acredite que tenham "histórico de corrupção ou abusos de direitos humanos". Na semana anterior, ele e mais sete dos 11 ministros do STF já haviam tido o visto para os EUA cancelado.

O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, abriu a sessão com elogios a Moraes e ao papel do STF de impedir a tentativa de golpe de Estado em 2022. "Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática", disse Barroso.

O que mais Gilmar Mendes disse

Os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os

mesmos radicalismo, desinformação e servilismo que vêm caracterizando sua conduta já há alguns anos.

As censuras que têm sido dirigidas ao Ministro Alexandre, na sua grande maioria, partem de radicais que buscam interditar o funcionamento do Judiciário e, com isso, manietar as instituições fundamentais de uma democracia liberal.