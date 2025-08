'Pseudopatriotas', 'gente da laia deles': as frases dos ministros do STF

Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros.

Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades públicas, não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal. Também fazem isso diariamente nas redes sociais ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeita a milicianos do submundo do crime, que atacam as autoridades os familiares das autoridades.

Essas condutas dessa organização criminosa caracterizam claros e expressos atos executórios de traição ao Brasil.

Essa geração de pressão política e social contra os poderes Judiciário e Legislativo tem, claramente, a finalidade ilícita de fortalecer interesses pessoais. E digo, coação contra o Poder Legislativo também. Pasmem um dos brasileiros investigado e foragido, recentemente, nessa semana dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ou votam anistia, ou as tarifas vão continuar.

Ministro Alexandre de Moraes