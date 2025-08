Josias: Moraes dá a entender que Eduardo será preso se voltar ao Brasil

Ninguém mencionou o nome de Trump ou de Eduardo Bolsonaro, embora fossem eles sujeitos ocultos de todos os discursos. Mas Moraes tratou Eduardo como um fugitivo e um criminoso que está sob investigação. Claramente, deu a entender que será preso se retornar ao Brasil. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou que tanto Jair Bolsonaro como Eduardo estão com seus destinos traçados rumo ao mesmo local: a cadeia.

Gilmar Mendes tratou Eduardo como um criminoso que praticou o crime de lesa-pátria. Há um inquérito aberto e esse crime de traição à pátria está incluído, mas há outros crimes atribuídos a ele.

Não há nenhuma dúvida de que o deputado Eduardo Bolsonaro está absolutamente enrolado. Se retornasse ao Brasil hoje, muito provavelmente seria preso preventivamente pelo comportamento que exibe.

A exemplo do pai, ele se tornou uma sentença criminal esperando na fila do STF para acontecer. A diferença é que o pai está mais próximo das grades do que o filho, mas Eduardo está no mesmo caminho. Josias de Souza, colunista do UOL

