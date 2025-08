Pai de Zambelli acompanha audiência da filha na Itália: 'Ela está frágil'

Visivelmente preocupado, mencionou que a filha sofre de "várias doenças", mas não soube especificar quais.

Ela está frágil, com problemas de saúde, sim. Mas não sei dizer quais exatamente.

Segundo ele, Zambelli está sem medicamento na penitenciária. Salgado está em Roma há três dias e diz que só pretende voltar ao Brasil quando o marido de Zambelli, o coronel Aginaldo Oliveira, retornar à capital italiana.

Ela demorou para se entregar

O pai reconhece que a filha demorou a se apresentar à Justiça, mesmo após a expedição do mandado pela Interpol. Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato na Câmara dos Deputados — a decisão na Primeira Turma do STF foi por unanimidade (5 votos a 0).