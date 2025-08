Em primeiro discurso público após tarifaço, Lula ignora Trump e sobretaxa

Soberania é inegociável

Lula quer negociar, mas não aceita interferência no Poder Judiciário. A afirmação é uma resposta a Donald Trump, que colocou o fim do processo criminal contra Jair Bolsonaro como condição para suspender o tarifaço.

O governo brasileiro considera a demanda uma afronta à soberania nacional. O entendimento é que não é aceitável um país determinar como outra nação deve aplicar a Justiça e orientar quais são as sentenças a serem proferidas.

Havia disposição de Lula em defender Alexandre de Moraes nos tribunais americanos. O ministro do STF teve o visto dos Estados Unidos cancelado e foi incluído na Lei Magnitsky, legislação americana destinada a quem desrespeita os direitos humanos e que resulta em uma série de sanções econômicas.

Moraes declinou da ajuda. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ministro declarou que, pelo menos por enquanto, não é necessário envolvimento do Estado brasileiro. A conversa ocorreu durante jantar entre ministros do STF com Lula ontem.