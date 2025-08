Presidente do PT: 'Não se pode ter ministros cujos partidos atacam governo'

Edinho afirmou que alianças devem considerar o contexto político dos estados. Ele disse que partidos interessados em cargos precisam integrar a aliança nacional do PT.

A relação com aliados deve levar em conta a lógica nos estados. Mas não se pode ter ministros cujos partidos atacam o governo. Se querem tanto estar conosco, estejam na nossa aliança.

Edinho Silva, presidente do PT, em entrevista a Veja

Lula (PT) cobrou os três ministros do União Brasil nesta semana. Segundo reportagem da Folha, o presidente questionou Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira (Comunicações), sobre a falta de apoio do partido e sobre declarações de líderes da sigla com críticas ao governo. Parte da legenda ameaça entregar os cargos e ir para a oposição quando for formalizada uma federação com o PP para disputa das eleições de 2026.

Desafios do PT e contexto eleitoral

Edinho destacou a necessidade de dialogar com eleitores que migraram para o bolsonarismo nos últimos anos. "O desafio é furar a bolha da polarização e dialogar com quem não escolheu Lula por alguma circunstância, mas que já votou no PT em eleições anteriores", disse à revista.