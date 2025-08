Barroso: Fé na democracia não pode ser negociada, e STF age contra atraso

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse na sessão plenária de hoje que o Supremo Tribunal Federal atua contra atrasos institucionais, que tem como "causa" e "fé" a defesa da democracia e que isso não pode ser negociado.

Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso é que é uma democracia constitucional. Essa é a nossa causa, essa é a nossa fé racional. e como toda fé, sinceramente cultivada, não pode ser negociada.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, em discurso de abertura do segundo semestre do Judiciário

O que aconteceu

Ministro fez discurso que relembrou histórico de golpes e ataques à democracia no país nos últimos 100 anos. Ele citou que, desde a Constituição de 1988, o país tem vivido o maior período de estabilidade institucional de sua história e afirmou que o papel do Supremo é o de "impedir a volta ao passado". Barroso ainda afirmou que a ação penal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido conduzida respeitando o processo legal e também com total transparência.