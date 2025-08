Tarifaço: antecipação surpreendeu comitiva brasileira nos EUA, diz senador

A comitiva brasileira que estava nos Estados Unidos para negociar as taxações nas exportações foi surpreendida com a antecipação do tarifaço de Donald Trump, revelou Nelsinho Trad, senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Nós fomos surpreendidos sim. A gente estava no deslocamento para o aeroporto para pegar o voo de volta, essas mensagens chegavam toda hora, todo mundo surpreendido, e cada um voltou para o seu estado.

Nelsinho Trad, senador

O anúncio do aumento das tarifas de Trump ao Brasil estava previsto para esta sexta-feira, mas o presidente norte-americano adiantou a decisão na última quarta.