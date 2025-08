'Golpismo é o mesmo', diz Moraes sobre ação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que o "golpismo é o mesmo", comparando os acampamentos e o 8 de Janeiro com as ações para sobretaxar o Brasil como retaliação ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele chamou os envolvidos de "pseudopatriotas" que "não tiveram coragem de permanecer em território nacional".

Moraes falou na abertura do semestre do Judiciário. Ele falou em mesmo modus operandi golpista para as pressões em sobretaxar o Brasil. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem trabalhado nos EUA para que o país seja retaliado pelo processo contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa, que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde, porque esses brasileiros pseudopatriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional.

Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre o golpe

O ministro comparou a atuação de bolsonaristas para conseguir punições dos Estados Unidos ao Brasil e aos presidentes da Câmara e do Senado à prática de "milicianos". Ele disse que isso não vai gerar a "rendição dos Poderes constituídos" no Brasil". Ele ainda citou nominalmente os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e disse que eles também são alvos de ameaças e chantagens da mesma "organização criminosa".

Ele disse hoje que "vai ignorar" as sanções aplicadas contra ele e seguir trabalhando. O ministro disse que o STF, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não se "vergarão" a pressões e disse que os criminosos "não estão lidando" com outros milicianos, mas com "ministros da Suprema Corte brasileira". Ele lembrou que outros membros do tribunal e seus familiares seguem sendo alvos de ataques nas redes sociais e que essa prática será "infrutífera".

Ministro fez primeiro discurso público desde que foi sancionado pelos Estados Unidos. Sem citar nomes, mas com referência clara a Eduardo, Moraes afirmou que há uma organização criminosa de brasileiros que se escondem no exterior e que repete o modus operandi da tentativa de golpe de Estado. Para o ministro, objetivo do grupo seria criar uma crise econômica e política para pressionar o Judiciário e o Legislativo.

Ele ressaltou que o processo segue o devido rito legal. "Eu aqui afirmo, sem medo de errar, que não há, não houve, no mundo, uma ação penal com tanta transparência e publicidade como essa ação penal."

A insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas ao Brasil com a implementação e o incentivo a implementação dessas tarifas e agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e legais contra autoridades públicas brasileiras, tem por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil e que para desgosto desses brasileiros traidores não ocorrerá.

A ideia de gerar uma grave crise econômica no Brasil para que com isso haja uma pressão política e social contra os Poderes Judiciário e Legislativo com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontra em fase de alegações finais. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi golpista é o mesmo.

Antes acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que com isso houvesse, como mais de 500 réus confessaram, houvesse convocação de gestos e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional e aí houvesse habilidade do golpe. Repito, modus operandi o mesmo, incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica que gera crise social, que por sua vez gera crise política, para que novamente haja uma instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque golpista.

O quadro é ainda mais alarmante, porque boa parte das manifestações de golpismo que circulou nas redes foi impulsionada pelas plataformas. Existem evidências empíricas de canais e perfis monetizados e anúncios patrocinados que fomentaram, coordenaram ou apoiaram os atos de insurreição.

Alexandre de Moraes, ministro do STF, sobre a ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado

Moraes cita crimes e critica ações nos EUA. Para ele, estão sendo cometidos os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania nacional. A atitude, com postagens ameaçando autoridades sob o risco de punições dos EUA, mostra que a ousadia "não tem limites".