Em momento de pressão, ato bolsonarista terá Paulista sem família Bolsonaro

Tarcísio marca cirurgia

Afilhado político de Bolsonaro, Tarcísio marcou uma cirurgia para o dia do ato. Cotado para substituir o ex-presidente nas urnas presidenciais em 2026, o governador de São Paulo realizará uma radioablação por ultrassonografia de tireoide no hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Bolsonaristas dizem, nos bastidores, que Tarcísio vai se "escorar no atestado" para não se expor. O governador não se pronunciou até o momento, por exemplo, sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. Ele também está há mais de 20 dias sem dar entrevistas coletivas na capital, conforme mostrou o UOL.

Após desgastes com Eduardo, o governador tem tentado manter uma distância segura do bolsonarismo. Aliados de Tarcísio avaliam que criticar publicamente as ações dos EUA, ou o impacto delas em São Paulo, pode afastar eleitores da extrema direita. Por outro lado, ele não falar pode estragar o bom relacionamento com o setor financeiro.

Será a primeira vez que Tarcísio faltará a um ato. Em suas outras participações, incluindo no Rio de Janeiro, o governador preferiu não atacar o STF (Supremo Tribunal Federal) nem os ministros —a postura é criticada pela ala conhecida como raiz bolsonarista.

Flávio fica no Rio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estará no Rio de Janeiro. O evento será realizado às 11h. Ficaria difícil estar em São Paulo antes das 14h, quando começa o ato na avenida Paulista.