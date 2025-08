Consentino: Michelle usa emoção por legado da família e cresce nas eleições

Ao falar com a voz embargada em seu discurso, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro usou a emoção pelo legado da família, e acaba se tornando figura importante no bolsonarismo para as eleições de 2026, analisou Leandro Consentino, cientista político do Insper, na edição do UOL News de hoje, no Canal UOL.

Sem dúvida vai se colocando, calibrando um discurso emocional. Alguns dirão de vitimização, mas sem dúvida calcado na emoção. E aí buscando o legado da família. A gente sabe que Jair Bolsonaro está inelegível. A gente sabe que Eduardo Bolsonaro está fora do país e cada vez mais distante de um retorno, dado o avanço das suas atividades ali nos Estados Unidos. A gente sabe que Flávio Bolsonaro tem seus próprios problemas com a justiça.