Michelle Bolsonaro choraminga em evento no PA e diz: 'Galego está em casa'

A ex-primeira-dama subiu ao palco ovacionada, aos gritos de "Michelle, Michelle". Um telão transmitia imagens dela abraçando crianças, discursando e exibindo o muque.

"Com certeza meu galego está assistindo", disse, fungando. Uma integrante do partido a socorreu com lenços de papel.

"Este carinho é o que tem nos ajudado a conseguir estar de pé", afirmou. "Não é fácil enfrentar o sistema."

Michelle Bolsonaro permanece no Pará durante o fim de semana e, assim, não estará no ato bolsonarista marcado para amanhã em São Paulo, na avenida Paulista.

O ex-presidente também não vai. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, desde o dia 18 de julho, Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica e tem que permanecer em sua residência das 19h às 6h e aos finais de semana.

A expectativa é de que ela compareça ao evento de apoio ao marido na capital paraense, Belém — as manifestações também devem ocorrer em outras capitais.