'Ninguém pediu novo Código Civil', diz principal crítica do projeto

O Código de 1916 tinha muito da técnica casuística, na qual as normas são mais rígidas, do ponto de vista da previsão da linguagem empregada, o que é importante para a segurança dos cidadãos. As pessoas podem saber de antemão qual é a conduta que lhes é exigida e quais são as consequências da eventual infração à conduta. Já o código de 2002 combinou uma maioria de artigos assim com outras normas — poucas — que utilizam conceitos mais abertos, mais indeterminados. Essas regras causam problemas porque não é possível saber antecipadamente qual é a conduta devida, vai depender do exame do caso e da interpretação, mas são importantes porque são espécies de "válvulas de escape" para que o código possa se adaptar a casos não rigidamente previstos e, assim, não envelheça rápido.

O problema é que, na proposta em discussão, há dezenas de regras baseadas em conceitos abertos. Houve um excesso, houve um erro na dosagem, o que trará muita insegurança e litígio, por dar um imenso poder aos juízes para determinar o comportamento que é exigido. Isso é ruim, porque dá menos previsibilidade à vida em sociedade. Traz insegurança porque só depois da conduta adotada é que nós poderemos saber como deveríamos ter agido. A incerteza do direito aplicável nos distancia do Estado Democrático de Direito.

Expressões como "montante razoável", "díspares" e "assimétricos" não significam nada em termos de conceitos jurídicos. A perspectiva é de um enorme aumento dos litígios até que, passadas décadas, a jurisprudência defina o que eles significam.

Especialista teme 'descrédito da democracia'

Para Judith, as contradições na proposta de reforma do Código Civil podem, no futuro, gerar "resoluções diferentes na Justiça para situações similares". Segundo ela, a possibilidade disso acontecer colocaria a democracia no Brasil em descrédito a longo prazo.