Paes sinaliza que deixará cargo: 'Vice será o prefeito mais jovem do Rio'

Prefeito tem intensificado agenda no interior. No mês passado, por exemplo, Paes esteve em duas exposições agropecuárias, nas cidades de Cordeiro e Macaé, onde foi recebido por lideranças políticas locais.

Mandato vai até 2028. Prefeito do Rio pela quarta vez, Paes não poderia concorrer a mais uma reeleição e vem dando cada vez mais protagonismo a Eduardo Cavaliere para sucedê-lo.

Cavaliere é advogado e foi eleito deputado estadual em 2022, com 33.688 votos. A convite de Paes, atuou como secretário de Meio Ambiente entre 2021 e 2022 e secretário da Casa Civil, de 2023 a 2024.

"Obrigação de concluir mandato". A fala de hoje de Paes vai em sentido oposto à de outras ocasiões. Em agosto do ano passado, em entrevista ao G1, ele afirmou: "Adoro ser prefeito do Rio. Tenho a honra de ter tido a confiança da população por três vezes. Se tiver pela quarta vez, permanecerei no meu mandato. Essa é a minha obrigação e é para isso que eu estou me colocando".

O discurso de Paes de hoje foi feito durante a apresentação do Planejamento Estratégico 2025-2028 da prefeitura do Rio. O plano traz metas e projetos em áreas como segurança, infraestrutura, gestão e economia.

Segurança tem sido tema prioritário. De olho naquele que deve ser um dos principais assuntos na campanha para o governo estadual, Paes tem anunciado ações como a criação de uma divisão de elite armada da Guarda Municipal. A intenção é ter mais de 4 mil agentes até 2028.