Viagem de prefeito e secretário a Israel custou R$ 23 mil a Belo Horizonte

Comitiva visitaria feira de "inovação e tecnologia urbana", mas o evento foi cancelado após ataques se intensificarem. Na programação entregue aos prefeitos, constava uma abertura de gala com a presença do presidente de Israel, Israel Yitzhak Herzog. As visitas a feira aconteceriam também na quarta e na quinta-feira, nos dias 18 e 19, respectivamente, e uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel.

Damião diz ter sido orientado a propagar versão pró-Israel

Porta-voz de Israel pediu que autoridades fossem "embaixadores da verdade" pró-governo no retorno ao Brasil. "Eu quero que vocês, quando voltarem ao Brasil, que vocês possam ser embaixadores, não de Israel, mas embaixadores da verdade", disse o brasileiro Rafael Rozenszajn, representante do Ministério da Defesa israelense. Os vídeos com as falas do porta-voz foram publicados pelo site O Potiguar e tiveram o conteúdo confirmado por Damião, que acompanhou a palestra.

Palestra ocorreu no dia 15 de junho. O pedido para as autoridades propagarem a versão do governo israelense, segundo Álvaro Damião, ocorreu um dia antes de a comitiva deixar Israel.

Damião teria questionado porta-voz sobre autoridades terem sido levadas a Israel às vésperas de ofensiva contra o Irã. "Vocês sabiam que essa guerra ia acontecer e, mesmo assim, trouxeram a gente para cá?", relatou o prefeito ao UOL ao dizer que questionou o representante do Ministério da Defesa.

Rafael afirmou que a imprensa brasileira publica "narrativas enganosas" contra Israel. Durante a apresentação, ele disse que os veículos de comunicação do Brasil propagam a versão do grupo extremista Hamas e do Irã, em detrimento da verdade dos fatos, que, segundo o porta-voz, viria do regime de Benjamin Netanyahu.