Na Paulista, Nikolas pede prisão de Moraes e liga para Bolsonaro por vídeo

Nikolas não citou Eduardo Bolsonaro em seu discurso. O filho do ex-presidente e seu aliado nos EUA, Paulo Figueiredo, publicaram críticas ao deputado e afirmaram que esperavam mais engajamento do deputado com as ações de Donald Trump.

Tarcísio marcou cirurgia e Michelle ficou no Pará. O governador de São Paulo marcou uma cirurgia para hoje. Já a ex-primeira-dama decidiu ficar em Belém, onde participou de uma agenda do PL Mulher no sábado. Os filhos também não subiram no trio da Paulista —Flávio participou do protesto no Rio, Carlos em Santa Catarina e Eduardo está nos EUA.

Organizador do ato, Silas Malafaia também direcionou críticas a Moraes e ausência de governadores. "Cadê aqueles que dizem ser opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que fica aprovado? Até aqui, Bolsonaro é insubstituível", disse o pastor. O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Sem a presença deles, vereadores e deputados também discursaram. "Vão falar que flopou. Flopou aonde?", disse o deputado Marco Feliciano, minimizando possíveis críticas sobre o tamanho do ato. "Os senadores não fazem a lição de casa", afirmou o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, em referência ao pedido de impeachment contra Moraes. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também participou do ato, mas não discursou.

Aliados celebram Paulista cheia: 'Prova inconteste da liderança', dizem. O ex-assessor e ainda aliado do ex-presidente, Fábio Wajngarten afirmou ao UOL que a manifestação de hoje mostra que "mesmo com cautelares inconcebíveis a população foi às ruas em sua defesa e deferência".

Para Wajngarten, as medidas cautelares de Moraes estimularam a população a ir para a rua. "Não se põe tornozeleira em ex-presidente. Não se proíbe um ex-presidente de sair de casa nos finais de semana."