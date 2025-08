Atos pelo país testam força de Bolsonaro após tornozeleira e tarifaço

Partido Republicanos já vê fraqueza em Bolsonaro

Lideranças do Republicanos do interior de São Paulo demonstraram preocupação com quórum do ato. Houve dificuldade de encontrar interessados em viajar à capital nos ônibus fretados para o evento. Pelas contas dessa lideranças, a adesão estava em um terço da obtida em fevereiro de 2024, quando um ato na Paulista reuniu 185 mil pessoas.

Para esses aliados, o enfraquecimento político de Bolsonaro explica o desânimo dos potenciais manifestantes. O maior comprometimento com o ato do final de semana no interior foi entre fiéis de igrejas evangélicas, com o incentivo de pastores, segundo políticos do partido de Tarcísio.

Boa parte das 80 cidades do interior comandadas pelo Republicanos terão suas próprias carreatas e passeatas. O partido, assim como Tarcísio, tem buscado manter uma distância segura do bolsonarismo —principalmente após a operação da PF contra o ex-presidente e as sanções dos Estados Unidos ao Brasil.