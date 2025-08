Cotado para o Senado por SC, Carlos Bolsonaro vai a ato em duas cidades

Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para concorrer a uma vaga ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro vai a dois atos no estado hoje.

O que acontece

Pela manhã, ele esteve em Criciúma. Principal cidade do Sul de Santa Catarina, a região é um polo bolsonarista. A direita é tão dominante no local que na eleição municipal do ano passado muitas cidades não tinham candidato da esquerda nem a vereador.

Carlos escolheu não subir no carro de som. Trocou o discurso por caminhar com os manifestantes fazendo corpo a corpo com a população de Criciúma.