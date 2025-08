No PA, Michelle sobe tom em críticas contra Lula: 'Cachaceiro sem-vergonha'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro discursou hoje em manifestação com apoiadores da extrema-direita em Belém (PA). Em sua fala, ela subiu o tom e xingou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "cachaceiro sem-vergonha".

O que aconteceu

Michelle participou de ato bolsonarista em Belém. Ao discursar em cima do carro de som, a ex-primeira-dama atacou as políticas do governo. "Lula está mandando nossas riquezas para fora, fazendo aliança com comunistas e ditadores. Isso não vamos aceitar", esbravejou.

Ela direcionou as críticas à atuação do presidente Lula. Entre vários adjetivos, ela classificou o petista como "irresponsável", "mentiroso" e "cachaceiro sem-vergonha". "Ele [Lula] não é macho para assumir as suas falas", afirmou Michelle.