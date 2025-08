Lula vai a encontro do PT que tem como bandeira reeleição em 2026

O presidente Lula (PT) participa hoje do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília, que reúne ministros do governo, parlamentares do partido e nomes históricos do PT.

O que aconteceu

Evento tem clima de apoio para Lula ser candidato em 2026. Proposta é preparar o partido para as eleições presidenciais do ano que vem — segundo o Datafolha, 71% dos brasileiros veem Lula como candidato em 2026. No encontro, o PT partido deu posse ao novo presidente do partido, Edinho Silva.