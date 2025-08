Lula fala em cautela em conversa com Trump: 'Tenho limite de briga'

Evento do PT teve foco em 2026

Evento do partido aconteceu em Brasília e teve clima de apoio para Lula ser candidato em 2026. Proposta é preparar o partido para as eleições presidenciais do ano que vem — segundo o Datafolha, 71% dos brasileiros veem Lula como candidato em 2026.

Lula disse que "para ser candidato, preciso estar 100% de saúde". O presidente citou o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, e disse que não vai querer ir para a disputa e ter que abandoná-la por conta de saúde.

Para eu ser candidato, eu tenho que ser muito honesto e sincero e comigo, eu preciso estar 100% de saúde. Para ser candidato, e depois acontecer o que o que aconteceu com o Biden, jamais. Não vou enganar o partido.

Presidente Lula, em evento do PT