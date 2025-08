Tarcísio deve ter alta hoje; procedimento médico impediu ida a ato em SP

Discurso de Nikolas mirou ataques a Moraes e Lula. "Nós não vamos nos curvar a você", disse o deputado. Ele também afirmou que quer ver o ministro do STF "atrás das grades". "Tenho um recado para te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo".

Deputado mineiro mostrou avenida Paulista para Bolsonaro. "Você não pode falar, mas pode ver", afirmou o parlamentar. Bolsonaro cumpre medidas cautelares e está proibido de sair de casa aos fins de semana. Ele está em Brasília. Nikolas é um dos nomes mais expressivos do bolsonarismo.

Nikolas não citou Eduardo Bolsonaro em seu discurso. O filho do ex-presidente e seu aliado nos EUA, Paulo Figueiredo, publicaram críticas ao deputado e afirmaram que esperavam mais engajamento do deputado com as ações de Donald Trump.

Além de Tarcísio, Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente também estiveram ausentes no ato da Paulista. A ex-primeira-dama decidiu ficar em Belém, onde participou de uma agenda do PL Mulher no sábado. Os filhos também não subiram no trio da Paulista —Flávio participou do protesto no Rio, Carlos em Santa Catarina e Eduardo está nos EUA.

Sem a presença deles, vereadores e deputados também discursaram. "Vão falar que flopou. Flopou aonde?", disse o deputado Marco Feliciano, minimizando possíveis críticas sobre o tamanho do ato. "Os senadores não fazem a lição de casa", afirmou o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, em referência ao pedido de impeachment contra Moraes. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também participou do ato, mas não discursou.

Aliados celebram Paulista cheia: 'Prova inconteste da liderança', dizem. O ex-assessor e ainda aliado do ex-presidente, Fábio Wajngarten afirmou ao UOL que a manifestação de hoje mostra que "mesmo com cautelares inconcebíveis a população foi às ruas em sua defesa e deferência".