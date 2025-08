Alcolumbre é avisado pelo STF e manda advogado do Senado acompanhar Do Val

Do Val resistiu e depois se tranquilizou. Ao desembarcar, o parlamentar foi encaminhado ao Cime (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica), da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, para colocar o dispositivo de monitoramento. Do Val resistiu, mas depois se acalmou e colocou o dispositivo, segundo fontes ouvidas pelo UOL.

Advogado do Senado acompanha Do Val. Com aval de Alcolumbre, a advocacia do Senado acompanhou o parlamentar durante a ação. A medida foi tomada para garantir que ele tivesse defesa.

Alcolumbre deve se reunir ainda hoje com os advogados do Senado para analisar o pedido de bloqueio do salário e verbas de gabinete. Em 2024, Moraes negou o pedido similar de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), então presidente da Casa, para desbloquear as contas de Do Val, incluindo a utilizada para receber o salário e as verbas indenizatórias para custear as atividades do parlamentar, como aluguéis e passagens aéreas.

As medidas contra o senador

tornozeleira eletrônica;

não poderá sair de casa entre as 19h e as 6h em dias de semana, nem em horário nenhum aos fins de semana e feriados --exceto quando houver sessão no Congresso;

não pode usar as redes sociais, nem as próprias, nem as de terceiros;

tem de devolver o passaporte diplomático, que será cancelado;

teve bloqueadas todas as contas bancárias, investimentos, chaves Pix, veículos, eventuais barcos e aviões, o salário e as verbas de gabinete.

Ele também terá de pagar uma multa por violar as medidas. O valor ainda será calculado pela secretaria judiciária do STF.