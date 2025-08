Deputado diz que Bolsonaro 'saiu correndo' do PL para respeitar cautelar

O deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "saiu correndo" da sede do PL na tarde de hoje, em Brasília, momentos antes do STF determinar sua prisão domiciliar. Bove diz ter sido a última pessoa a estar com Bolsonaro antes do anúncio da medida.

O que aconteceu

Ex-presidente estava preocupado em cumprir medida cautelar. Bove contou que tentou estender a conversa, mas Bolsonaro disse que precisava ir embora às 17h para não infringir as regras determinadas por Alexandre de Moraes, ministro do STF. O ex-presidente mencionou que não poderia passar perto de embaixadas, por exemplo.

"Quase fui com ele no carro, mas terminei vindo para o aeroporto", afirmou Bove. Segundo ele, Bolsonaro estava contente com as manifestações em vários pontos do país ontem e foi cauteloso em relação aos próximos passos a serem dados por seus apoiadores. "Vamos aguardar, um dia após o outro", ele comentou.